Румунія купує понад 1000 турецьких бронемашин COBRA II

Турецький виробник наземних систем Otokar та румунська державна компанія Romtehnica підписали контракт вартістю майже 860 млн євро на постачання понад 1000 легких броньованих машин COBRA II для Міністерства національної оборони Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Більшість бронемашин буде вироблена в Румунії.

"Світовий виробник наземних систем Otokar і CN Romtehnica SA, як представник Міністерства національної оборони, підписали багаторічний контракт на суму 4,26 млрд леїв (приблизно 857 млн євро) на поставку 1059 броньованих тактичних автомобілів 4х4 легкого типу COBRA II Міністерству національної оборони Румунії", – повідомили в компанії.

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Згідно з контрактом, перші 278 легкоброньованих тактичних машин COBRA II будуть вироблені в Туреччині, а решта 781 – в Румунії.

Поставки планується здійснювати партіями протягом п'яти років, починаючи з останнього кварталу 2025 року.

На додаток до 1059 легких броньованих тактичних автомобілів 4х4, тендер також включає деякі інтегровані послуги з логістичної підтримки.

Броньований тактичний автомобіль COBRA II 4x4 виробництва компанії Otokar активно використовується більш ніж 20 користувачами у 13 країнах світу.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel.

Також стало відомо, що Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності.