Румыния покупает более 1000 турецких бронемашин COBRA II

Турецкий производитель наземных систем Otokar и румынская государственная компания Romtehnica подписали контракт стоимостью почти 860 млн евро на поставку более 1000 легких бронированных машин COBRA II для Министерства национальной обороны Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Большинство бронемашин будет произведено в Румынии.

"Мировой производитель наземных систем Otokar и CN Romtehnica SA, как представитель Министерства национальной обороны, подписали многолетний контракт на сумму 4,26 млрд леев (примерно 857 млн евро) на поставку 1059 бронированных тактических автомобилей 4х4 легкого типа COBRA II Министерству национальной обороны Румынии", – сообщили в компании.

Реклама:

Согласно контракту, первые 278 легкобронированных тактических машин COBRA II будут произведены в Турции, а остальные 781 – в Румынии.

Поставки планируется осуществлять партиями в течение пяти лет, начиная с последнего квартала 2025 года.

В дополнение к 1059 легким бронированным тактическим автомобилям 4х4, тендер также включает некоторые интегрированные услуги по логистической поддержке.

Бронированный тактический автомобиль COBRA II 4x4 производства компании Otokar активно используется более чем 20 пользователями в 13 странах мира.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем воздушного наблюдения Sentinel.

Также стало известно, что Румыния возьмет у США кредит на 920 млн долларов для укрепления обороноспособности.