Румунія купує у США радіолокаційні системи Sentinel

Державний департамент США схвалив продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Уряд Румунії подав запит на придбання до чотирьох радіолокаційних систем AN/MPQ-64 F1 Sentinel.

U.S. Embassy in Romania

Ці системи здатні виявляти широкий спектр повітряних об'єктів і значно посилять здатність Румунії стримувати і захищатися від потенційних загроз.

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До угоди про придбання також буде включене різноманітне супутнє обладнання, а також навчання, послуги інженерно-технічної та матеріально-технічної підтримки, а також технічна документація.

Загальна вартість оцінюється в 110 мільйонів доларів.

"Запропонований продаж покращить спроможність Румунії протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли, що Румунія отримає від США різноманітне обладнання для виявлення підвищеного рівня радіації.

Також стало відомо, що Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності.