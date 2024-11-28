В Іспанії зловмисники перевозили гашиш дронами з України

Поліція Іспанії викрила злочинну мережу, яка використовувала безпілотники українського виробництва для перевезення гашишу з Марокко.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву іспанські правоохоронці опублікували в четвер, 28 листопада.

Зловмисники базувались у місті Альхесірас на півдні Іспанії та переправляли наркотики через Гібралтарську протоку, що відокремлює Марокко від Піренейського півострова.

Для цього вони використовували "наркодрони" – безпілотники українського виробництва, які за один раз можуть перевозити до 10 кілограмів наркотиків на відстань понад 50 кілометрів.

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За твердженням іспанської поліції, дрони були виготовлені дрібними виробниками в Україні і передані на автомобілях на південь Іспанії.

Поліція Іспанії у співпраці з правоохоронцями з України та Польщі арештувала 10 людей і вилучила три дрони, інструменти, пристрої дистанційного керування та "значну кількість" готівки й гашишу.

Сімом затриманим обрали тримання під вартою як запобіжний захід, ідеться в повідомленні.

Іспанія є основним пунктом ввезення наркотиків до Європи через її тісні зв'язки з колишніми колоніями в Латинській Америці та близькість до Марокко – одного з найбільших виробників канабісу.

У 2022 році поліція Іспанії викрили мережу збуту кокаїну та гашишу, діяльності якої допомагали іспанські правоохоронці – частину з них затримали.

А нещодавно Цивільна гвардія Іспанії у співпраці з країнами-партнерами та Європолом розкрила злочинну мережу, причетну до масштабної контрабанди наркотиків з Південної Америки до Європейського Союзу.