В Испании злоумышленники перевозили гашиш дронами из Украины

Полиция Испании разоблачила преступную сеть, которая использовала беспилотники украинского производства для перевозки гашиша из Марокко.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление испанские правоохранители опубликовали в четверг, 28 ноября.

Злоумышленники базировались в городе Альхесирас на юге Испании и переправляли наркотики через Гибралтарский пролив, отделяющий Марокко от Пиренейского полуострова.

Для этого они использовали "наркодроны" – беспилотники украинского производства, которые за один раз могут перевозить до 10 килограммов наркотиков на расстояние более 50 километров.

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По утверждению испанской полиции, дроны были изготовлены мелкими производителями в Украине и переданы на автомобилях на юг Испании.

Полиция Испании в сотрудничестве с правоохранителями из Украины и Польши арестовала 10 человек и изъяла три дрона, инструменты, устройства дистанционного управления и "значительное количество" наличных и гашиша.

Семерым задержанным избрали содержание под стражей в качестве меры пресечения, говорится в сообщении.

Испания является основным пунктом ввоза наркотиков в Европу из-за ее тесных связей с бывшими колониями в Латинской Америке и близости к Марокко – одному из крупнейших производителей каннабиса.

В 2022 году полиция Испании разоблачили сеть сбыта кокаина и гашиша, деятельности которой помогали испанские правоохранители – часть из них задержали.

А недавно Гражданская гвардия Испании в сотрудничестве со странами-партнерами и Европолом раскрыла преступную сеть, причастную к масштабной контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европейский Союз.