В Іспанії розгромили картель, який ввозив наркотики з Південної Америки до ЄС

Цивільна гвардія Іспанії у співпраці з країнами-партнерами та Європолом розкрила злочинну мережу, причетну до масштабної контрабанди наркотиків з Південної Америки до Європейського Союзу.

Про це Європол оголосив 13 червня, пише "Європейська правда".

Дії правоохоронців були спрямовані проти мережі, яка організувала масштабну контрабанду кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору до ЄС через логістичні хаби у Західній Африці та на Канарських островах.

Після того, як наркотики потрапляли до ЄС, підозрювані використовували перевалочні центри в Бельгії, Хорватії, Німеччині, Італії, Іспанії та Італії для подальшого розповсюдження кокаїну по всій Європі.

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Фото: Цивільна гвардія Іспанії

Лідери наркокартелю базувались у Туреччині та Дубаї, звідки керували мережею.

Іспанія вела операцію проти злочинної мережі загалом три роки спільно з Бельгією, Бразилією, Італією, Німеччиною, Сербією, Туреччиною та Хорватією.

Напередодні, 12 червня, іспанська Цивільна гвардія арештувала чотирьох підозрюваних і провела обшуки, під час яких вилучила ювелірні вироби, елітні годинники, вогнепальну зброю та боєприпаси, 109 тисяч євро готівкою, а також інші речові докази.

Загалом же країни, залучені до розслідування, арештували 40 фігурантів, вилучили близько 8 тонн кокаїну в Бельгії, Нідерландах та Іспанії та арештували активів на 12,5 мільйона євро й три мільйони доларів США у Бразилії та понад 50 мільярдів євро – у Сербії.

Нагадаємо, у травні грецька влада заявила про ліквідацію міжнародного злочинного угруповання, яке займалося перевезенням кокаїну в морських контейнерах з Латинської Америки до Європи.

Перед тим грузинські правоохоронці виявили більш як півсотні кілограмів кокаїну, який заховали у вантажі бананів з Еквадору.