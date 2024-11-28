Італія взялась за нелегальних працівників: скасували понад 3000 дозволів

Італійська поліція заблокувала і відкликала 3339 заявок на прибуття в Італію працівників з країн, що не входять до складу ЄС, у межах розслідування ввезення нелегальних іммігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Правоохоронці Італії заявили, що запити про дозволи на роботу іноземцям подали 142 італійські компанії, що працюють у сільському господарстві, будівництві та сфері догляду за людьми вдома.

Згідно з розслідуванням прокуратури міста Салерно на півдні Італії, компанії використовували кілька місцевих злочинних угруповань, у яких в липні вже вилучили 1 мільйон євро готівкою, для незаконного ввезення мігрантів.

Реклама:

У результаті влада Італії дозволила 29 провінціям, які долучені до розслідування, блокувати видачу поточних дозволів на роботу і відкликати ті, що вже були надані..

Правий уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні пообіцяв ухвалити жорсткі заходи для боротьби з міграцією – до країни через її розташування щороку прибувають тисячі мігрантів через Середземне море.

Цього року Італія домовилась з Албанією про будівництво в останній таборів для тимчасового розміщення нелегальних мігрантів, але цей механізм натрапив на опір італійських суддів.