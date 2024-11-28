Италия взялась за нелегальных работников: отменили более 3000 разрешений

Итальянская полиция заблокировала и отозвала 3339 заявок на прибытие в Италию работников из стран, не входящих в состав ЕС, в рамках расследования ввоза нелегальных иммигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правоохранители Италии заявили, что запросы о разрешениях на работу иностранцам подали 142 итальянские компании, работающие в сельском хозяйстве, строительстве и сфере ухода за людьми на дому.

Согласно расследованию прокуратуры города Салерно на юге Италии, компании использовали несколько местных преступных группировок, у которых в июле уже изъяли 1 миллион евро наличными, для незаконного ввоза мигрантов.

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В результате власти Италии разрешили 29 провинциям, которые приобщены к расследованию, блокировать выдачу текущих разрешений на работу и отозвать те, что уже были предоставлены.

Правое правительство Италии во главе с Джорджией Мелони пообещало принять жесткие меры для борьбы с миграцией – в страну через ее расположение ежегодно прибывают тысячи мигрантов через Средиземное море.

В этом году Италия договорилась с Албанией о строительстве в последней лагерей для временного размещения нелегальных мигрантов, но этот механизм натолкнулся на сопротивление итальянских судей.