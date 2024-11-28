Президентка Грузії звинуватила владу в перевороті після відмови від руху до ЄС

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в екстреному зверненні після призупинення владою переговорів про вступ до ЄС заявила, що вона оголосила війну власному народу.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Зурабішвілі цитує портал SOVA.news.

Президентка Грузії заявила, що сьогоднішні дії влади "поставили крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців", та в русі від Європи до Росії.

"Неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому і власному майбутньому. На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", – констатувала Зурабішвілі.

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Вона також згадала свої екстрені зустрічі із західними дипломатами напередодні, де закликала допомогти грузинському суспільству, і "головне завдання – призначити і провести нові парламентські вибори".

Окремо президентка звернулась до грузинської опозиції, попросивши її обʼєднатись для скоординованих дій.

Після парламентських виборів 26 жовтня, які опозиція не визнала, і затвердження нового уряду грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія на кілька років сама призупиняє переговори про вступ до ЄС.

Заяву Кобахідзе вже зустріли стихійними протестами у великих містах Грузії, повідомлялось і про перші сутички з поліцією.

Цьому передувало ухвалення владою Грузії низки законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.