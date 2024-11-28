Президент Грузии обвинила власть в перевороте после отказа от движения в ЕС

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в экстренном обращении после приостановления властями переговоров о вступлении в ЕС заявила, что она объявила войну собственному народу.

Как сообщает "Европейская правда", слова Зурабишвили цитирует портал SOVA.news.

Президент Грузии заявила, что сегодняшние действия власти "поставили точку в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев", и в движении от Европы к России.

"Несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну – собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", – констатировала Зурабишвили.

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Она также вспомнила свои экстренные встречи с западными дипломатами накануне, где призвала помочь грузинскому обществу, и "главная задача – назначить и провести новые парламентские выборы".

Отдельно президент обратилась к грузинской оппозиции, попросив ее объединиться для скоординированных действий.

После парламентских выборов 26 октября, которые оппозиция не признала, и утверждения нового правительства грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия на несколько лет сама приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.

Заявление Кобахидзе уже встретили стихийными протестами в крупных городах Грузии, сообщалось и о первых столкновениях с полицией.

Этому предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.