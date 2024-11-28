Норвегия поможет Польше защищать ключевой хаб помощи Украине

Норвегия согласилась разделить с Польшей ответственность за защиту главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует Bloomberg и PAP, передает "Европейская правда".

Как заявил Туск, в среду, 27 ноября, он получил информацию от премьер-министра Норвегии Йонаса Стьоре, что страна поможет защитить аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходит большая часть военной помощи Украине.

"Она будет поддерживать своими системами безопасность этого места", – акцентировал он и отметил, что эта деятельность также происходит в рамках Североатлантического альянса.

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Напомним, главы правительств Дании, Эстонии, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии по итогам саммита в резиденции шведского премьер-министра Харпсунд в среду, 27 ноября, пообещали увеличить поддержку Украины.

Как писали, партии норвежского парламента в четверг, 28 ноября, поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.