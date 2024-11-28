У Норвегії схвалили $3,2 млрд допомоги Україні у 2025 році

Партії норвезького парламенту в четвер, 28 листопада, підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон ($3,16 мільярда) у 2025 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Норвезький уряд спершу передбачив у державному бюджеті 15 мільярдів норвезьких крон підтримки України на наступний рік, але опозиція вважала, що це занадто мало.

Після цього влада Норвегії та опозиція домовились про збільшення підтримки до 30 мільярдів норвезьких крон, але переглянули суму після зустрічі в четвер.

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"Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає", – сказав премʼєр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки – до 2030-го.

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