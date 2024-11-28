Президент Грузии присоединилась к антиправительственной акции протеста

Грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, которую вызвало решение властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили, которая ранее не приобщалась к антиправительственным протестам, хотя и выражала им поддержку, протестующие встретили овациями и криками "Саломе", "Саломе".

Фото: Reuters

"Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми, я буду там, где смогу, всегда", – заявила она.

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После этого президент направилась к площади Свободы, где размещен спецназ, чтобы поговорить с силовиками.

Протест в Тбилиси и других городах Грузии вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.

Курс на евроинтеграцию закреплен в Конституции Грузии, а членство в ЕС поддерживает, по разным опросам, около 80% населения.

Заявлению Кобахидзе предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.