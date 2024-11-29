Поліція Грузії заявила про понад 40 затримань після розгону протесту проти розвороту від ЄС

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили про понад 40 затримань за підсумками подій під стінами парламенту ввечері 28 листопада після заяви влади, що Грузія до 2029 року відмовляється від перемовин про вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

В МВС заявили про 43 затриманих після подій на проспекті Руставелі у Тбілісі. Усіх звинувачують за статтями про невиконання вимог поліції та дрібне хуліганство.

Є також звинувачення за статтями кримінального кодексу – щодо нападів на поліцейських і пошкодження чи знищення майна.

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Також у відомстві заявили про 32 постраждалих правоохоронців. "У частини постраждалих серйозні травми голови, очей, тіла. 13 знадобилось хірургічне втручання. На цей час у медзакладі залишається один співробітник правоохоронних органів", – заявили в МВС.

Про кількість постраждалих учасників протесту і журналістів не згадують.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.