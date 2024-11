Грузинські силовики під час розгону у Тбілісі били журналістів та їхню техніку

Під час розгону акції протесту в Тбілісі у ніч на п’ятницю силовики застосовували силу до журналістів, постраждали півтора десятки представників ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію грузинських медіа.

Спецпризначинці розігнали протест, що зібрався проти різкого антизахідного розвороту влади.

Силовики були агресивні до журналістів – до деяких застосовували силу, а деяких забризкали спеціальними засобами, передає Radio Tavisupleba.

Зокрема, був побитий журналіст і телеведучий телеканалу Formula Гурам Рогава. У нього розбита голова, з рота і носа йшла кров.

Formula TV journalist and presenter Guram Rogava is seen in blood after being beaten by the Police during the violent crackdown on demonstration against aborting Georgia’s EU accession pic.twitter.com/XUyScJN6AO