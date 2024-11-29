Грузинські силовики під час розгону у Тбілісі били журналістів та їхню техніку

Під час розгону акції протесту в Тбілісі у ніч на п’ятницю силовики застосовували силу до журналістів, постраждали півтора десятки представників ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію грузинських медіа.

Спецпризначинці розігнали протест, що зібрався проти різкого антизахідного розвороту влади.

Силовики були агресивні до журналістів – до деяких застосовували силу, а деяких забризкали спеціальними засобами, передає Radio Tavisupleba.

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Зокрема, був побитий журналіст і телеведучий телеканалу Formula Гурам Рогава. У нього розбита голова, з рота і носа йшла кров.

Formula TV journalist and presenter Guram Rogava is seen in blood after being beaten by the Police during the violent crackdown on demonstration against aborting Georgia’s EU accession pic.twitter.com/XUyScJN6AO – Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Грузинська служба "Радіо Свобода" поширила кадри, на яких видно момент нападу на Рогаву.

У соцмережах також поширили відео, на якому видно оператора телеканалу Pirveli, який упав на землю разом з камерою.

Police runs in crowd. Tv pirveli cameraman on the ground pic.twitter.com/sZoDPN2CCo – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 28, 2024

За даними publika.ge, від дій поліції на акції постраждали близько 15 співробітників різних ЗМІ. Деяким знадобилася медична допомога через потрапляння в очі сльозогінного газу.

Інші постраждали серйозніше. Наприклад, у журналіста publika.ge Александра Кешелашвілі був зламаний ніс, його обладнання конфіскували. Кешелашвілі було затримано.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на факти насильства, заявивши, що "стоїть на боці грузинських ЗМІ, проти яких застосовується непропорційна сила".

Грузинські силовики у ніч на 29 листопада силою, із застосуванням сльозогінного газу і водометів, розігнали акцію протесту, яка зібралась у Тбілісі після рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.

Протест у Тбілісі та інших містах Грузії викликала заява премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.