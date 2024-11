Поліція Грузії силою, зі сльозогінним газом розігнала протест під парламентом

Грузинські силовики у ніч на 29 листопада силою розігнали акцію протесту, яка зібралась у Тбілісі після рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказу".

Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Грузинські ЗМІ описують події як "поле бою". Протестувальники намагалися будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами.

Ті протестувальники, які потрапили під струмені водомета, повідомляли про печіння шкіри та очей. Деякі протестувальники кидали в поліцію фаєри, вигукуючи "Росіяни" та "Раби!".

Georgian riot police use tear gas and water cannons to disperse a peaceful protest, following Georgian Dream’s decision to halt EU accession talks. pic.twitter.com/dAftO6nMUq