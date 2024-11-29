Полиция Грузии заявила о более 40 задержаниях после разгона протеста против разворота от ЕС

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили о более 40 задержаниях по итогам событий под стенами парламента вечером 28 ноября после заявления властей, что Грузия до 2029 года отказывается от переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В МВД заявили о 43 задержанных после событий на проспекте Руставели в Тбилиси. Всех обвиняют по статьям о невыполнении требований полиции и мелкое хулиганство.

Есть также обвинения по статьям уголовного кодекса – о нападениях на полицейских и повреждении или уничтожении имущества.

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Также в ведомстве заявили о 32 пострадавших правоохранителях. "У части пострадавших серьезные травмы головы, глаз, тела. 13 понадобилось хирургическое вмешательство. В настоящее время в медучреждении остается один сотрудник правоохранительных органов", – заявили в МВД.

О количестве пострадавших протестующих и журналистов не упоминают.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали, в том числе журналистов и их технику.