У Фінляндії йде у відставку топ-депутат, який висловився за відкриття кордону з РФ

Очільник комітету із закордонних справ фінського парламенту йде з посади невдовзі після того, як стало відомо про його висловлювання за відкриття сухопутного кордону Фінляндії з Росією.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Очільник комітету із закордонних справ Едускунти Кіммо Кіл’юнен, представник соціал-демократів, потрапив у скандал після того, як стало відомо про його висловлювання на зустрічі з російськими громадянами, які проживають у Фінляндії. Там він висловився за відкриття сухопутного кордону Фінляндії з Росією для пасажирського руху та казав про "дуже серйозний гібридний вплив фінських таблоїдів" на громадську думку. 73-річний Кіл’юнен має дружину-росіянку.

Ще до цього скандалу в інтерв’ю російськомовній службі суспільного мовника Yle Кіл’юнен висловлювався за відкриття кордону з Росією, але у більш стриманих формулюваннях. Він аргументував, що через закритий кордон родичі не мають можливості бачитися часто, а росіянам, які не підтримують політику своєї держави, стало складніше виїхати з країни. Проте тоді він згадав, що ситуація неоднозначна через загрозу гібридного впливу Росії.

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Коли висловлювання на зустрічі з фінськими росіянами стали відомі широкому загалу, на Кіл’юнена накинулися з критикою з приводу висловлювань і про кордон, і про "гібридний вплив медіа".

Політик вибачився за свої слова і визнав, що мав би розуміти неприйнятність таких заяв від очільника комітету із закордонних справ.

Врешті Кіммо Кіл’юнен оголосив, що хоче піти з посади, яку обіймав з 2023 року, та отримав згоду фракції соціал-демократів. Лідерка фракції Тютті Туппурайнен сказала, що вони підтримують рішення Кіл’юнена та визначать наступника наступного тижня.

Лідер політсили Антті Ліндтман сказав, що відставка з посади очільника комітету була власним рішенням Кіл’юнена і що він цінує його крок. "Він зробив помилку, вибачився і зараз взяв на себе відповідальність за неї", – прокоментував він.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін.



