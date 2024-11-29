В Финляндии уходит в отставку топ-депутат, который высказался за открытие границы с РФ

Глава комитета по иностранным делам финского парламента уходит с должности вскоре после того, как стало известно о его высказываниях за открытие сухопутной границы Финляндии с Россией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Глава комитета по иностранным делам Эдускунты Киммо Кильюнен, представитель социал-демократов, попал в скандал после того, как стало известно о его высказываниях на встрече с российскими гражданами, проживающими в Финляндии. Там он высказался за открытие сухопутной границы Финляндии с Россией для пассажирского движения и говорил об "очень серьезном гибридном влиянии финских таблоидов" на общественное мнение. 73-летний Кильюнен имеет жену-россиянку.

Еще до этого скандала в интервью русскоязычной службе общественного вещателя Yle Кильюнен высказывался за открытие границы с Россией, но в более сдержанных формулировках. Он аргументировал, что из-за закрытой границы родственники не имеют возможности видеться часто, а россиянам, которые не поддерживают политику своего государства, стало сложнее выехать из страны. Однако тогда он упомянул, что ситуация неоднозначна из-за угрозы гибридного влияния России.

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Когда высказывания на встрече с финскими россиянами стали известны широкой общественности, на Кильюнена набросились с критикой по поводу высказываний и о границе, и о "гибридном влиянии медиа".

Политик извинился за свои слова и признал, что должен был бы понимать неприемлемость таких заявлений от главы комитета по иностранным делам.

В конце Киммо Кильюнен объявил, что хочет уйти с должности, которую занимал с 2023 года, и получил согласие фракции социал-демократов. Лидер фракции Тютти Туппурайнен сказала, что они поддерживают решение Кильюнена и определят преемника на следующей неделе.

Лидер политсилы Антти Линдтман сказал, что отставка с должности главы комитета была собственным решением Кильюнена и что он ценит его шаг. "Он совершил ошибку, извинился и сейчас взял на себя ответственность за нее", – прокомментировал он.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок.