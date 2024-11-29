У Вільнюсі почали збирати найбільші уламки вантажного літака, що розбився у понеділок
Новини — П'ятниця, 29 листопада 2024, 14:39 —
У Вільнюсі почали поступове розчищення місця, де розбився вантажний літак, що перевозив посилки для компанії DHL.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
У п’ятницю на місці аварії з’явився кран-навантажувач та інше обладнання для збору великих уламків літака. Їх мають перевезти до спеціального ангара на зберігання, де з ними за потреби будуть далі працювати слідчі.
Дрібні уламки почали прибирати ще у попередні дні.
Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.
Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.
Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.
Чорні скриньки літака відправлять на розшифровку до Німеччини.
Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.