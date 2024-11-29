У Вільнюсі почали збирати найбільші уламки вантажного літака, що розбився у понеділок

У Вільнюсі почали поступове розчищення місця, де розбився вантажний літак, що перевозив посилки для компанії DHL.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю на місці аварії з’явився кран-навантажувач та інше обладнання для збору великих уламків літака. Їх мають перевезти до спеціального ангара на зберігання, де з ними за потреби будуть далі працювати слідчі.

V. Raupelios / LRT photo.

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Дрібні уламки почали прибирати ще у попередні дні.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправлять на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.