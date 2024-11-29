В Вильнюсе начали собирать крупные обломки разбившегося в понедельник самолета DHL

В Вильнюсе начали постепенную расчистку места, где разбился грузовой самолет, перевозивший посылки для компании DHL.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу на месте аварии появился кран-погрузчик и другое оборудование для сбора крупных обломков самолета. Их должны перевезти в специальный ангар на хранение, где с ними при необходимости будут дальше работать следователи.

V. Raupelios / LRT photo.

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Мелкие обломки начали убирать еще в предыдущие дни.

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.

Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправят на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.