Прем'єр Грузії пригрозив послу ЄС "дипломатичною реакцією"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив послу ЄС Павлу Герчинському, який неодноразово критикував дії грузинської влади.

Грузинського прем'єра цитує Formula News, передає "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, посол ЄС брав безпосередню участь у передвиборчій кампанії перед виборами, на користь опозиції і проти владної команди.

"Павел Герчинський, який перед виборами заявляв, що процес інтеграції Грузії до Європейського Союзу призупинено, тепер стверджує, що, виявляється, грузинська влада зупинила цей процес.

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Деякий час ми утримувалися від дипломатичної реакції на такі події, хоча все має свої межі, і якщо ми не побачимо зміни в поведінці, в майбутньому ми обов'язково будемо реагувати на такі факти, як щодо посла ЄС, так і щодо інших відповідних послів, мова йде про дипломатичну реакцію", – заявив Кобахідзе.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський рішуче засудив жорстокий розгін мирних проєвропейських протестувальників минулої ночі і розкритикував рішення "Грузинської мрії" призупинити рух Грузії в ЄС.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції.