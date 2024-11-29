Премьер Грузии пригрозил послу ЕС "дипломатической реакцией"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил послу ЕС Павлу Герчиньскому, который неоднократно критиковал действия грузинских властей.

Грузинского премьера цитирует Formula News, передает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, посол ЕС принимал непосредственное участие в предвыборной кампании перед выборами, в пользу оппозиции и против правящей команды.

"Павел Герчиньский, который перед выборами заявлял, что процесс интеграции Грузии в Европейский Союз приостановлен, теперь утверждает, что, оказывается, грузинские власти остановили этот процесс.

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Некоторое время мы воздерживались от дипломатической реакции на такие события, хотя все имеет свои пределы, и если мы не увидим изменения в поведении, в будущем мы обязательно будем реагировать на такие факты, как в отношении посла ЕС, так и в отношении других соответствующих послов, речь идет о дипломатической реакции", – заявил Кобахидзе.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский решительно осудил жестокий разгон мирных проевропейских протестующих минувшей ночью и раскритиковал решение "Грузинской мечты" приостановить движение Грузии в ЕС.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге и читайте в статье Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции.