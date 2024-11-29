США та ООН передали Харківщині котельню для проходження зими

За підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Дитячий фонд ООН UNICEF забезпечив одну із сільських громад у Харківській області котельнею.

Про це USAID повідомило у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зазначається, що USAID допомагає українським громадам постраждалим від війни підготуватися до зими.

Відтак за підтримки USAID Дитячий фонд ООН забезпечив одну з сільських громад у Харківській області котельнею, яка допоможе відновити теплопостачання для понад 10 тисяч жителів.

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Фото: Х

Фото: Х

На початку жовтня США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

А 13 листопада Україна отримала від США грант у $1,35 млрд й ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Нещодавно агентство США з міжнародного розвитку передало 63 генератори водопостачальникам кількох областей України.