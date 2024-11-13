Україна отримала від США понад $1,3 млрд гранту

Україна отримала від США грант у $1,35 млрд й ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда".

У середу, 13 листопада, Шмигаль повідомив про те, що Україна отримала $1,35 млрд гранту від США.

"Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми", – проінформував він.

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Український прем’єр уточнив, що американський уряд спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Прем'єр подякував американським партнерам за цю підтримку, а також підкреслив, що уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році.

На початку жовтня США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер розповів про те, що з моменту затвердження Конгресом додаткового фінансування для України у квітні США передали Києву 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.