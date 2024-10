США передали Україні матеріали для захисту енергооб'єктів

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написала адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Вона зазначила, що USAID передають Україні партію арматури і стальної сітки.

Пауер опублікувала фото однієї з підстанцій у західному регіоні Україні, яку вона відвідувала в ході свого візиту.

Brave energy workers in Ukraine risk their lives to protect vital infrastructure from Putin's attacks.



USAID is helping Ukraine protect substations like this one in Western Ukraine, providing 10K tons of rebar and 200 miles of steel mesh to secure facilities across the country. pic.twitter.com/UxTGN8TNHr