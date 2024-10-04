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США передали Україні матеріали для захисту енергооб'єктів

Новини — П'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:02 — Ірина Кутєлєва

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написала адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Вона зазначила, що USAID передають Україні партію арматури і стальної сітки.

Пауер опублікувала фото однієї з підстанцій у західному регіоні Україні, яку вона відвідувала в ході свого візиту.

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"USAID допомагає Україні захистити підстанції, подібні до цієї на заході України, надавши 10 тисяч тонн арматури та 200 миль (321 км) сталевої сітки для убезпечення об'єктів по всій країні", – написала вона.

Раніше цього тижня Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими. 

Крім того, Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

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США
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