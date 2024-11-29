США и ООН передали Харьковщине котельную для прохождения зимы

При поддержке агентства США по международному развитию (USAID) Детский фонд ООН UNICEF обеспечил одну из сельских общин в Харьковской области котельной.

Об этом USAID сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Отмечается, что USAID помогает украинским общинам пострадавшим от войны подготовиться к зиме.

Следовательно, при поддержке USAID Детский фонд ООН обеспечил одну из сельских общин в Харьковской области котельной, которая поможет восстановить теплоснабжение для более 10 тысяч жителей.

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Фото: Х

Фото: Х

В начале октября США через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

А 13 ноября Украина получила от США грант в $1,35 млрд и эти средства направят на гуманитарные и социальные программы.

Недавно агентство США по международному развитию передало 63 генератора водопоставщикам нескольких областей Украины.