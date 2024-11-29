Працівники Міносвіти Грузії засудили рішення влади припинити процес вступу до ЄС

Понад 150 працівників Міністерства освіти, науки, культури і спорту Грузії засудили рішення партії "Грузинська мрія" зупинити процес вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, яку наводить Mtavari TV, передає "Європейська правда".

Зазначається, що станом на 18:00 за місцевим часом заяву підписали понад 150 працівників відомства.

"Ми, працівники Міністерства освіти, науки та молоді та його системи, державні службовці, роками служимо національним інтересам незалежної Грузії", – йдеться у заяві.

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Вони акцентували, що для них це означає побудову європейської системи освіти, яка створить рівні можливості для кожного людини, зробити грузинську молодь і вчених конкурентоспроможними, дати можливість приєднатися до високого наукового та освітнього простору стандартів і забезпечити розбудову і зміцнення демократичної, правової і соціальної держави Грузії.

Відтак, як наголосили підписанти, вчорашня заява про вихід Грузії з порядку денного переговорів про вступ до ЄС до 2028 року не відповідає стратегічним інтересам країни та суперечить статті 78 Конституції Грузії.

"Відповідно, в рамках свободи вираження поглядів, гарантованої Конституцією Грузії, ми заявляємо, що залишаємося відданими курсу європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії", – додали вони.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції.