Работники Минобразования Грузии осудили решение властей приостановить процесс вступления в ЕС

Более 150 работников Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии осудили решение партии "Грузинская мечта" остановить процесс вступления в Европейский Союз.

Об этом говорится в их совместном заявлении, которое приводит Mtavari TV, передает "Европейская правда".

Отмечается, что по состоянию на 18:00 по местному времени заявление подписали более 150 работников ведомства.

"Мы, работники Министерства образования, науки и молодежи и его системы, государственные служащие, годами служим национальным интересам независимой Грузии", – говорится в заявлении.

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Они акцентировали, что для них это означает построение европейской системы образования, которая создаст равные возможности для каждого человека, сделать грузинскую молодежь и ученых конкурентоспособными, дать возможность присоединиться к высокому научному и образовательному пространству стандартов и обеспечить развитие и укрепление демократического, правового и социального государства Грузии.

Поэтому, как отметили подписанты, вчерашнее заявление о выходе Грузии из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны и противоречит статье 78 Конституции Грузии.

"Соответственно, в рамках свободы выражения взглядов, гарантированной Конституцией Грузии, мы заявляем, что остаемся преданными курсу европейской и евроатлантической интеграции Грузии", – добавили они.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

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