У Празі затримали чоловіка, який погрожував стріляниною в університеті

Поліцейські в чеський столиці в пʼятницю, 29 листопада, затримали чоловіка, який прийшов до будівлі факультету мистецтв Карлового університету і погрожував влаштувати там стрілянину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Чоловік після озвучених біля празького університету погроз пішов у невідомому напрямку.

У результаті поліція столиці Чехії оголосила в розшук людину, яка "поводилась незвично і говорила про стрілянину".

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Обшук супроводжувався масштабними маневрами, навколо факультету мистецтв Карлового університету в історичному центрі Праги були задіяні десятки поліцейських.

Підозрюваного виявили незадовго до 15:30 за місцевим часом. Подробиць про затриманого поліція поки не повідомляє, як і не зрозуміло, наскільки він був небезпечний.

Зазначимо, що інцидент стався приблизно через рік після того, як у Карловому університеті озброєний чоловік убив 14 людей та поранив ще 25, а потім застрелився сам.

У зв'язку зі смертю злочинця і тим, що проти нього не можна було порушити кримінальну справу, чеські слідчі деякий час тому закрили справу про цю трагічну стрілянину.

Тим часом у Чехії посилили контроль над вогнепальною зброєю.