Парламент Чехії схвалив посилений контроль за зброєю після смертельної стрілянини

Верхня палата чеського парламенту, Сенат, 6 березня схвалила зміни до законодавства, які посилюють вимоги до володіння вогнепальною зброєю після найбільшого масового вбивства в історії країни у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У Сенаті Чехії поправки до законодавства про зброю підтримали 66 із 81 депутата, один проголосував проти. Нижня палата проголосувала ще наприкінці січня.

Згідно з новим законом, власники зброї у Чехії повинні будуть проходити медичний огляд кожні п'ять років, а не 10, як зараз. Влада також зможе вилучати зброю у приватних власників у превентивному порядку.

Крім того, чеський бізнес буде зобов'язаний повідомляти поліцію про підозрілі покупки зброї та боєприпасів, а лікарі отримають доступ до баз даних, щоб з'ясувати, чи є їхні пацієнти власниками зброї.

Для набуття чинності закон ще має бути підписаний президентом Чехії Петром Павелом.

Ці поправки були ініційовані Міністерством внутрішніх справ Чехії ще до стрілянини в Празі 21 грудня 2023 року. Масове вбивство в будівлі Карлового університету стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії країни.

Унаслідок стрілянини загинули 14 людей. Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак, який легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї.

У Чехії – одне з найбільш ліберальних законодавств щодо зброї в Європі. Станом на кінець 2022 року на 10,9 мільйона жителів Чехії 314 тисяч мали ліцензію на зброю і володіли майже мільйоном одиниць зброї різних типів.