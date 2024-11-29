В Праге задержали мужчину, угрожавшего стрельбой в университете

Полицейские в чешский столице в пятницу, 29 ноября, задержали мужчину, который пришел в здание факультета искусств Карлова университета и угрожал устроить там стрельбу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Мужчина после озвученных возле пражского университета угроз ушел в неизвестном направлении.

В результате полиция столицы Чехии объявила в розыск человека, который "вел себя необычно и говорил о стрельбе".

Реклама:

Обыск сопровождался масштабными маневрами, вокруг факультета искусств Карлова университета в историческом центре Праги были задействованы десятки полицейских.

Подозреваемого обнаружили незадолго до 15:30 по местному времени. Подробностей о задержанном полиция пока не сообщает, как и не понятно, насколько он был опасен.

Отметим, что инцидент произошел примерно через год после того, как в Карловом университете вооруженный мужчина убил 14 человек и ранил еще 25, а затем застрелился сам.

В связи со смертью преступника и тем, что против него нельзя было возбудить уголовное дело, чешские следователи некоторое время назад закрыли дело об этой трагической стрельбе.

Тем временем в Чехии ужесточили контроль над огнестрельным оружием.