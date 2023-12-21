Стрілянина у Празі: стрілець був студентом університету і, ймовірно, наклав на себе руки

Стрільцем, який відкрив вогонь на філософському факультеті Карлового університету в Празі у четвер, ймовірно, був 24-річний студент Давид Козак – він, імовірно, загинув, наклавши на себе руки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.cz.

Портал вказує, що в четвер уранці поліція оголосила Козака в розшук за підозрою в причетності до вбивства в одному із сіл округу Кладно на північному заході Чехії. Пізніше керівник поліції Мартін Вондрашек повідомив на екстреному брифінгу, що загиблим був батько студента.

Давид Козак навчався в Карловому університеті, мав ступінь бакалавра з історії-європеїстики й магістра історії. Він спеціалізувався на історії Польщі.

Скриншот картки Козака в базі розшуку поліції Чехії

За словами Кондрашека, правоохоронці встановили, що озброєний Козак мав о 14:00 лекцію в будівлі на Целетній вулиці й про всяк випадок евакуювали присутніх. Але стрілець вирушив до філософського факультету.

Що ж стосується обставин загибелі Козака, керівник поліцїі Чехії уточнив, що під час спецоперації між ним і поліцейськими сталась стрілянина. Та, ймовірно, студент загинув від падіння з висоти, а не кулі.

"Поліцейські також застосували зброю, але з тих поранень, які ми поки що бачимо на тілі чоловіка, можна зробити висновок, що він наклав на себе руки. Чи було це також пов'язано зі стріляниною з боку поліцейських, наразі неможливо довести, це покаже лише призначений розтин", – сказав Кондрашек.

Стрілянина у будівлі філософського факультету Карлового університету сталась у четвер удень.

За останніми даними, її жертвами стали понад 15 людей включно зі стрільцем, ще 24 отримали поранення.

Мотиви стрільця поки не встановлені. Голова МВС Чехії Віт Ракушан раніше заявив, що той не був пов’язаний із міжнародними терористичними угрупованнями.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко раніше повідомив "Європейській правді", що, за інформацією чеської поліції, українців наразі немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі.