У Польщі заявили, що Росія вже не приховує відверту кібервійну з країною

Віцепремʼєр-міністр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею.

Про це він заявив під час відкриття конференції Digital Skills Summit, цитує TVN24, передає "Європейська правда".

Як заявив Гавковський, Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею, вона "атакує і робить це навмисно".

За його словами, у 2024 році в Польщі було виявлено вдвічі більше інцидентів у сфері кібербезпеки, ніж у 2023 році, і втричі більше, ніж у 2022 році. Значна частина цих інцидентів була чітко спрямована проти Польщі, особливо з Росії, каже він.

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Гавковський підкреслив – російські атаки є цілеспрямованими, використовуючи вразливості польської інфраструктури.

"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", – сказав польський міністр.

Журналісти зазначили, що велике занепокоєння викликає кібербезпека польських органів місцевого самоврядування. У відповідь на це Міністерство цифрових справ у співпраці з державним науково-дослідним інститутом NASK запустило програму "Кібербезпечне місцеве самоврядування".

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Фінляндії заявляли про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також країна підозрює Росію у веденні операцій впливу на країну.

Тоді ж писали, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.