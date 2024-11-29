В Польше заявили, что Россия уже не скрывает откровенную кибервойну со страной
Вице-премьер-министр Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей.
Об этом он заявил во время открытия конференции Digital Skills Summit, цитирует TVN24, передает "Европейская правда".
Как заявил Гавковский, Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей, она "атакует и делает это намеренно".
По его словам, в 2024 году в Польше было обнаружено вдвое больше инцидентов в сфере кибербезопасности, чем в 2023 году, и втрое больше, чем в 2022 году. Значительная часть этих инцидентов была четко направлена против Польши, особенно из России, говорит он.
Гавковский подчеркнул – российские атаки являются целенаправленными, используя уязвимости польской инфраструктуры.
"Значительная часть из них четко направлена на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", – сказал польский министр.
Журналисты отметили, что большое беспокойство вызывает кибербезопасность польских органов местного самоуправления. В ответ на это Министерство цифровых дел в сотрудничестве с государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "Кибербезопасное местное самоуправление".
Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.
Напомним, в конце октября в Финляндии заявляли о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.
Тогда же писали, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.