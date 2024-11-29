В Польше заявили, что Россия уже не скрывает откровенную кибервойну со страной

Вице-премьер-министр Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей.

Об этом он заявил во время открытия конференции Digital Skills Summit, цитирует TVN24, передает "Европейская правда".

Как заявил Гавковский, Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей, она "атакует и делает это намеренно".

По его словам, в 2024 году в Польше было обнаружено вдвое больше инцидентов в сфере кибербезопасности, чем в 2023 году, и втрое больше, чем в 2022 году. Значительная часть этих инцидентов была четко направлена против Польши, особенно из России, говорит он.

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Гавковский подчеркнул – российские атаки являются целенаправленными, используя уязвимости польской инфраструктуры.

"Значительная часть из них четко направлена на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", – сказал польский министр.

Журналисты отметили, что большое беспокойство вызывает кибербезопасность польских органов местного самоуправления. В ответ на это Министерство цифровых дел в сотрудничестве с государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "Кибербезопасное местное самоуправление".

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

Напомним, в конце октября в Финляндии заявляли о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.

Тогда же писали, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.