У Фінляндії заявляють про масштабні операції впливу з боку Росії

У Фінляндії заявляють про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також країна підозрює Росію у веденні операцій впливу на країну.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на слова міністерки внутрішніх справ країни Лулу Ранне, передає "Європейська правда".

Ранне повідомила, що ці дії створюють атмосферу невизначеності та сумнівів щодо того, що є правдою.

"Ми стикаємося з порушеннями, саботажем, різними видами шкоди і навіть використанням міграції для досягнення цілей. Це створює загальну невизначеність", – заявила Ранне та акцентувала, що наразі тривають розслідування багатьох інцидентів.

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За її словами, дані цивільної та військової розвідки вказують на Росію як головного винуватця.

Зокрема, Росію підозрюють у втручанні в GPS-сигнали в морському та повітряному транспорті Фінляндії.

"Наразі Росія є основним суб'єктом, який здійснює широкомасштабні операції впливу проти нас", – додала вона.

Як зазначило агентство, окрім саботажу, країна також фіксує численні кібератаки. Зокрема, фінська компанія Fortum повідомила, що щодня стикається з кібератаками на свої об'єкти в Фінляндії та Швеції, а також спостерігає підозрілих осіб і дрони біля своїх об'єктів.

Також журналісти повідомили, що найбільший банк регіону, Nordea, зазнав безпрецедентної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS) протягом кількох тижнів, що призвело до тимчасових перебоїв у роботі онлайн-сервісів. Розслідування кібератак у фінансовому секторі було ініційоване Національним бюро розслідувань Фінляндії.

Окрім цього, зафіксовано численні крадіжки на об'єктах водопостачання, де викрадено технічне обладнання без очевидного фінансового мотиву, що підсилює підозри щодо участі державних акторів.

Фінська служба безпеки Supo зазначає, що російські розвідувальні служби стають більш агресивними після того, як понад 700 російських дипломатів були вислані з країн Європи у відповідь на війну в Україні.

Проте, за словами заступника керівника Supo Теему Турунена, Росія не всесильна і не здатна на все, у чому її звинувачують.

Повідомляли, що командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола заявляв про те, що наразі Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози, однак, занепокоєння викликає те, що країна не має уявлення про наміри РФ.

Нагадаємо, на початку вересня очільник канцелярії Міністерства оборони Фінляндії Еса Пулккінен заявив, що країні в майбутньому можуть знадобитися сотні нових професійних військових.

Напередодні повідомляли, що у фінському Ваалімаа вже частково споруджено паркан на східному кордоні з Росією.