Сибіга поспілкувався із Блінкеном про наслідки російських ударів для України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував Державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо наслідків посилення повітряного терору з боку Росії для країни.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Сибіга, у п’ятницю, 29 листопада, він поспілкувався із Блінкеном.

Під час розмови очільник українського МЗС проінформував його щодо наслідків посилення повітряного терору з боку Росії для цивільного населення, критичної інфраструктури, електромереж та ядерної енергетики.

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"Ми обговорили кроки, спрямовані на посилення обороноздатності, повітряного щита та енергетичної стійкості України", – додав Сибіга.

Нагадаємо, після масованого удару по регіонах України 28 листопада, Путін заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

Нещодавно Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили конкретні потреби України у системах ППО на тлі нещодавного російського удару новою балістичною ракетою.

Того ж дня відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією "Орєшніка".