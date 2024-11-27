Зеленський назвав Рютте системи ППО, які можуть спрацювати проти "Орєшніка"

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили конкретні потреби України у системах ППО на тлі нещодавного російського удару новою балістичною ракетою.

Про це він написав у себе в Telegram, передає "Європейська правда"

Зеленський нагадав, що напередодні відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети.

Відтак, у середу, 27 листопада, він та Рютте обговорили наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України.

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"Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", – акцентував Зеленський.

Також президент наголосив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.

"Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей", – зауважив він.

Український лідер відзначив те, що нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг, однак тиск на Росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях.

"Обговорили контакти з партнерами – з Америкою та іншими, – нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО", – підсумував Зеленський.

Зустріч Ради Україна-НАТО скликали минулого тижня у зв'язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети, яку росіяни охрестили "Орєшніком".

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення Ради Україна-НАТО.

Після удару "Орєшніка" Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від подібних балістичних ракет.