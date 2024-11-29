Сибига пообщался с Блинкеном о последствиях российских ударов для Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал Государственного секретаря США Энтони Блинкена о последствиях усиления воздушного террора со стороны России для страны.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Сибига, в пятницу, 29 ноября, он пообщался с Блинкеном.

Во время разговора глава украинского МИД проинформировал его о последствиях усиления воздушного террора со стороны России для гражданского населения, критической инфраструктуры, электросетей и ядерной энергетики.

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"Мы обсудили шаги, направленные на усиление обороноспособности, воздушного щита и энергетической устойчивости Украины", – добавил Сибига.

Напомним, после массированного удара по регионам Украины 28 ноября, Путин заявил, что может применить ракету "Орешник „ по "центрам принятия решений в Киеве".

Недавно Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили конкретные потребности Украины в системах ПВО на фоне недавнего российского удара новой баллистической ракетой.

В тот же день состоялась встреча Совета Украина – НАТО из-за применения Россией "Орешника".