Зеленський: В оточенні Трампа є різні голоси, хочу працювати безпосередньо з ним

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна напряму працювати з обраним президентом США Дональдом Трампом, бо в його оточенні є "різні голоси".

Про це він сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

На питання про ставлення до Трампа Зеленський відповів, що "ми повинні працювати з новим президентом" США, аби в його особі "мати найбільшого прихильника".

"Я хочу працювати з ним безпосередньо, тому що в його оточенні лунають різні голоси. І саме тому ми не повинні (дозволити. – Ред.) нікому з оточення зруйнувати нашу комунікацію. Це не допоможе і буде деструктивним", – додав він.

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Глава держави сказав, що хоче поділитись із Трампом своїми ідеями і "хоче почути його".

Зеленський нагадав, що вже зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти США в Нью-Йорку, й їхня розмова "була дуже теплою, доброю, конструктивною".

"Це була дуже хороша зустріч, і це був важливий перший крок – тепер ми маємо підготувати кілька зустрічей", – зазначив він.

Раніше Зеленський допустив, що за президентства Трампа війна "завершиться швидше".

Він також казав, що розраховує побачити пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні невдовзі після початку його каденції.