Зеленский: В окружении Трампа есть разные голоса, хочу работать непосредственно с ним

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

На вопрос об отношении к Трампу Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что в его окружении звучат разные голоса. И именно поэтому мы не должны (позволить. – Ред.) никому из окружения разрушить нашу коммуникацию. Это не поможет и будет деструктивным", – добавил он.

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Глава государства сказал, что хочет поделиться с Трампом своими идеями и "хочет услышать его".

Зеленский напомнил, что уже встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке, и их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".

"Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг – теперь мы должны подготовить несколько встреч", – отметил он.

Ранее Зеленский допустил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее".

Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.