Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом у епіцентрі катастрофічної повені 

Натовп розлючених людей, які пережили смертоносні повені в Іспанії, у результаті яких загинули щонайменше 214 люлей, кидався брудом і вигукував образи на адресу короля Іспанії Феліпе VI та його дружини, а також іспанських урядовців, які в неділю вперше відвідали одне з найбільш постраждалих міст – Пайпорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Dario.

Урядовці, включно з прем’єр-міністром Педро Санчесом, супроводжували монарха, який намагався поговорити з місцевими жителями.

Розлючені люди, серед яких багато молоді, вигукуючи "Вбивці!", "Геть!", "Ми вже мертві" і кидали у можновладців брудом. Поліція, що оточила офіційну процесію, розгорнула парасольки, щоб запобігти забрудненню можновладців.

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‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: "¡Asesinos!"https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz – elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Агентам Цивільної гвардії та інших органів довелося оточити монарха, який у підсумку виявився забрудненим, а також главу уряду Валенсії Карлоса Масона та прем’єра Педро Санчеса, на адресу якого лунали вигуки "Педро Санчес, сучий син".

Масон та Санчес покинули процесію, а монарше подружжя намагалося врегулювати напружену ситуацію, розмовляючи з молодими людьми, які їм докоряли. Король залишався спокійним, намагаючись заспокоїти громадян, які кричали на нього.

#ÚLTIMAHORA | Tensión en la visita de los Reyes a las zonas afectas por la DANA: vecinos tiran barro al paso de la comitiva > https://t.co/dAnG2qb9hP pic.twitter.com/MLulO7tuNX – Informativos Telecinco (@informativost5) November 3, 2024

Королева Летиція була вкрита брудом, вислуховуючи скарги розлючених жителів.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt – elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Громадяни скаржилися, що офіційний візит можновладців відбувся аж через шість днів після катастрофи, та дорікали владі за затримку у допомозі після катастрофи. Вони також запитували, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

Після кількох хвилин розмови з обуреними жителями Пайпорти король покинув цей район на авто разом із королевою.

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Щонайменше 60 загиблих були в Пайпорті, епіцентрі страждань.

Санчес заявив про найбільше розгортання військ сил державної безпеки та збройних сил у мирний час для ліквідації наслідків лиха. Але він визнав, що усвідомлює, що відповідь влади була "недостатньою".