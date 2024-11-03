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Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом у епіцентрі катастрофічної повені 

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Новини — Неділя, 3 листопада 2024, 15:22 — Христина Бондарєва

Натовп розлючених людей, які пережили смертоносні повені в Іспанії, у результаті яких загинули щонайменше 214 люлей, кидався брудом і вигукував образи на адресу короля Іспанії Феліпе VI та його дружини, а також іспанських урядовців, які в неділю вперше відвідали одне з найбільш постраждалих міст – Пайпорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Dario.

Урядовці, включно з прем’єр-міністром Педро Санчесом, супроводжували монарха, який намагався поговорити з місцевими жителями.

Розлючені люди, серед яких багато молоді, вигукуючи "Вбивці!", "Геть!", "Ми вже мертві" і кидали у можновладців брудом. Поліція, що оточила офіційну процесію, розгорнула парасольки, щоб запобігти забрудненню можновладців.

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Агентам Цивільної гвардії та інших органів довелося оточити монарха, який у підсумку виявився забрудненим, а також главу уряду Валенсії Карлоса Масона та прем’єра Педро Санчеса, на адресу якого лунали вигуки "Педро Санчес, сучий син".

Масон та Санчес покинули процесію, а монарше подружжя намагалося врегулювати напружену ситуацію, розмовляючи з молодими людьми, які їм докоряли. Король залишався спокійним, намагаючись заспокоїти громадян, які кричали на нього.

Королева Летиція була вкрита брудом, вислуховуючи скарги розлючених жителів. 

Громадяни скаржилися, що офіційний візит можновладців відбувся аж через шість днів після катастрофи, та дорікали владі за затримку у допомозі після катастрофи.  Вони також запитували, чому нічого не було зроблено, щоб уникнути трагедії.

Після кількох хвилин розмови з обуреними жителями Пайпорти король покинув цей район на авто разом із королевою.

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Щонайменше 60 загиблих були в Пайпорті, епіцентрі страждань.

Санчес заявив про найбільше розгортання військ сил державної безпеки та збройних сил у мирний час для ліквідації наслідків лиха. Але він визнав, що усвідомлює, що відповідь влади була "недостатньою".

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Іспанія стихійні лиха
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