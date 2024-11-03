Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 214

Кількість жертв руйнівних повеней, що спустошили схід Іспанії, зросла до 214 осіб.

Про це пише видання El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Число загиблих зросло з виявленням цієї неділі тіла зниклої жінки в Летурі.

Після стихійного лиха 210 тіл загиблих знайшли у Валенсії, три – в Кастилії-Ла-Манчі і одне – в Андалусії.

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У Валенсії, найбільш постраждалому регіоні, рятувальні та очисні роботи тривають, незважаючи на попередження Державного метеорологічного агентства про загрозу сильних штормів, які можуть призвести до значних скупчень опадів.

Раптові повені цього тижня, викликані проливними дощами, які вчені пов’язали з надзвичайною кліматичною ситуацією, затопили міста та села, знищуючи мости, автомобілі, дерева та вуличні ліхтарі. Кількість зниклих безвісти залишається невідомою.

Тисячі людей не мали доступу до води чи їжі, а частини найбільш постраждалих районів залишаються недоступними.

Купи транспортних засобів і сміття заблокували деяких мешканців у їхніх будинках, а інші залишилися без електрики та стабільного телефонного зв’язку.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії.

Раніше цього тижня Національна поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від стихії.