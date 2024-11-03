Разъяренная толпа забросала испанских монархов грязью в эпицентре катастрофического наводнения

Толпа разъяренных людей, переживших смертоносные наводнения в Испании, в результате которых погибли по меньшей мере 214 человек, бросалась грязью и выкрикивала оскорбления в адрес короля Испании Фелипе VI и его жены, а также испанских чиновников, которые в воскресенье впервые посетили один из наиболее пострадавших городов – Пайпорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Dario.

Чиновники, включая премьер-министра Педро Санчеса, сопровождали монарха, который пытался поговорить с местными жителями.

Разъяренные люди, среди которых много молодежи, выкрикивая "Убийцы!", "Прочь!", "Мы уже мертвы" и бросали в чиновников грязью. Полиция, окружившая официальную процессию, развернула зонтики, чтобы предотвратить загрязнение чиновников и монархов.

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‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: "¡Asesinos!"https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz – elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Агентам Гражданской гвардии и других органов пришлось окружить монарха, который в итоге оказался испачканным, а также главу правительства Валенсии Карлоса Масона и премьера Педро Санчеса, в адрес которого раздавались выкрики "Педро Санчес, сукин сын".

Масон и Санчес покинули процессию, а монаршая чета пыталась урегулировать напряженную ситуацию, разговаривая с молодыми людьми, которые их упрекали. Король оставался спокойным, пытаясь успокоить граждан, которые кричали на него.

#ÚLTIMAHORA | Tensión en la visita de los Reyes a las zonas afectas por la DANA: vecinos tiran barro al paso de la comitiva > https://t.co/dAnG2qb9hP pic.twitter.com/MLulO7tuNX – Informativos Telecinco (@informativost5) November 3, 2024

Королева Летиция была покрыта грязью, выслушивая жалобы разъяренных жителей.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt – elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Граждане жаловались, что официальный визит чиновников состоялся только через шесть дней после катастрофы, и упрекали власти за задержку в помощи после катастрофы. Они также спрашивали, почему ничего не было сделано, чтобы избежать трагедии.

После нескольких минут разговора с возмущенными жителями Пайпорты король покинул этот район на авто вместе с королевой.

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. По меньшей мере 60 погибших были в Пайпорте, эпицентре страданий.

Санчес заявил о самом большом развертывании войск сил государственной безопасности и вооруженных сил в мирное время для ликвидации последствий бедствия. Но он признал, что осознает, что ответ властей был "недостаточным".