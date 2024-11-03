Укр Рус Eng

Разъяренная толпа забросала испанских монархов грязью в эпицентре катастрофического наводнения

видео
Новости — Воскресенье, 3 ноября 2024, 15:22 — Кристина Бондарева

Толпа разъяренных людей, переживших смертоносные наводнения в Испании, в результате которых погибли по меньшей мере 214 человек, бросалась грязью и выкрикивала оскорбления в адрес короля Испании Фелипе VI и его жены, а также испанских чиновников, которые в воскресенье впервые посетили один из наиболее пострадавших городов – Пайпорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Dario.

Чиновники, включая премьер-министра Педро Санчеса, сопровождали монарха, который пытался поговорить с местными жителями.

Разъяренные люди, среди которых много молодежи, выкрикивая "Убийцы!", "Прочь!", "Мы уже мертвы" и бросали в чиновников грязью. Полиция, окружившая официальную процессию, развернула зонтики, чтобы предотвратить загрязнение чиновников и монархов.

Реклама:

Агентам Гражданской гвардии и других органов пришлось окружить монарха, который в итоге оказался испачканным, а также главу правительства Валенсии Карлоса Масона и премьера Педро Санчеса, в адрес которого раздавались выкрики "Педро Санчес, сукин сын".

Масон и Санчес покинули процессию, а монаршая чета пыталась урегулировать напряженную ситуацию, разговаривая с молодыми людьми, которые их упрекали. Король оставался спокойным, пытаясь успокоить граждан, которые кричали на него.

Королева Летиция была покрыта грязью, выслушивая жалобы разъяренных жителей.

Граждане жаловались, что официальный визит чиновников состоялся только через шесть дней после катастрофы, и упрекали власти за задержку в помощи после катастрофы. Они также спрашивали, почему ничего не было сделано, чтобы избежать трагедии.

После нескольких минут разговора с возмущенными жителями Пайпорты король покинул этот район на авто вместе с королевой.

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. По меньшей мере 60 погибших были в Пайпорте, эпицентре страданий.

Санчес заявил о самом большом развертывании войск сил государственной безопасности и вооруженных сил в мирное время для ликвидации последствий бедствия. Но он признал, что осознает, что ответ властей был "недостаточным".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания стихийные бедствия
Реклама: