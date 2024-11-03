У Фінляндії назавжди закрили музей Леніна після майже 80 років роботи

У фінському місті Тампере 3 листопада назавжди закрився музей Леніна після майже 80 років роботи.

Про це повідомив фінський мовник Yle, пише "Європейська правда".

У лютому в будівлі, де раніше був музей Леніна, відкриється музей східних відносин Nootti, який розповідатиме про політичну історію, стосунки фінів і росіян, Радянський Союз, а також сучасність.

Музей Леніна у 1946 році заснувало Товариство "Фінляндія-СРСР". Місце розташування було обрано тому, що майбутні радянські лідери Владімір Ленін і Йосип Сталін вперше зустрілися в цій будівлі в Тампере 1905 року.

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У добу холодної війни його встигли відвідати всі ключові радянські лідери. Установа стала популярною після розпаду Радянського Союзу, певний час навіть була єдиним музеєм Леніна у світі. У 2016 році експозицію музею змінили, аби відобразити більш критичні моменти політики СРСР.

фото: yle

Про закриття музею оголосили ще навесні. Новина викликала надзвичайний інтерес за кордоном, у тому числі в РФ. Нещодавно один із російських телеканалів "Россия-1" хотів зробити сюжет про закриття. Але музей відмовився від інтерв'ю з російськими державними ЗМІ.

Керівництво музею пояснило, що відмовилось через потенційний гібридний вплив, оскільки навіть коректне інтерв'ю роспропаганда може нарізати так, що воно дасть неправильне уявлення.

"Ми не хочемо бути частиною пропагандистських війн чи політики влади. Ми хочемо займатися звичайною, безпечною музейною діяльністю", – розповів директор музею Калле Калліо.

За його словами, в Росії про закриття музею вже повідомляли в обуреному пропагандистському тоні. У російських ЗМІ, зокрема, стверджували, що рішення про закриття музею ухвалили у Вашингтоні.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну у місті Котка.