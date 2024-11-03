В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина после почти 80 лет работы

В финском городе Тампере 3 ноября навсегда закрылся музей Ленина после почти 80 лет работы.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

В феврале в здании, где раньше был музей Ленина, откроется музей восточных отношений Nootti, который будет рассказывать о политической истории, отношениях финнов и русских, Советском Союзе, а также современности.

Музей Ленина в 1946 году основало Общество "Финляндия-СССР". Место расположения было выбрано потому, что будущие советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в этом здании в Тампере в 1905 году.

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В эпоху холодной войны его успели посетить все ключевые советские лидеры. Учреждение стало популярным после распада Советского Союза, некоторое время даже было единственным музеем Ленина в мире. В 2016 году экспозицию музея изменили, чтобы отразить более критические моменты политики СССР.

фото: yle

О закрытии музея объявили еще весной. Новость вызвала чрезвычайный интерес за рубежом, в том числе в РФ. Недавно один из российских телеканалов "Россия-1" хотел сделать сюжет о закрытии. Но музей отказался от интервью с российскими государственными СМИ.

Руководство музея объяснило, что отказалось из-за потенциального гибридного влияния, поскольку даже корректное интервью роспропаганда может нарезать так, что оно даст неправильное представление.

"Мы не хотим быть частью пропагандистских войн или политики власти. Мы хотим заниматься обычной, безопасной музейной деятельностью", – рассказал директор музея Калле Каллио.

По его словам, в России о закрытии музея уже сообщали в возмущенном пропагандистском тоне. В российских СМИ, в частности, утверждали, что решение о закрытии музея приняли в Вашингтоне.

Напомним, в октябре 2022 года в Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину в городе Котка.