Польща просить в ЄС фіндопомогу у зв'язку з вересневими повенями

Польща звернулася до Європейської Комісії з проханням про фінансову допомогу у зв'язку з вересневою повінню в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Загальна сума витрат і пошкоджень інфраструктури, про які повідомили воєводи і міністерства, становить понад 13 мільярдів злотих (понад 3 млрд євро).

Польща подала заявку на отримання грошей з Фонду солідарності Європейського Союзу після вересневої повені в Нижньосілезькому, Опольському, Сілезькому та Любуському воєводствах.

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"Загальна сума витрат і збитків, завданих інфраструктурі, згідно з повідомленнями воєводств і міністерств, становить понад 13 мільярдів злотих" – йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

У МВС зазначили, що заявка, надіслана до Єврокомісії, містить інформацію, серед іншого, про загальну пряму шкоду, завдану стихією, та її вплив на населення, економіку та навколишнє середовище.

У міністерстві додали, що в заявці також враховані питання фінансування аварійно-рятувальних служб МВС, тобто витрати на евакуацію та розміщення служб, обладнання та паливо, витрати на прибирання та очищення затоплених територій. Сюди також входять витрати на тимчасове житло для постраждалих сімей та вартість пошкодженої електромережі.

Заяву підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Сємоняк. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації зазначило в комюніке, що пропозиція була узгоджена з уповноваженим уряду з питань відновлення територій, що постраждали від повені, міністром Марціном Кервінським.

Наразі тривають відновлювальні роботи після руйнувань, спричинених вересневою повінню на південному заході країни. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (MIAA) повідомило в середу, що на різні форми протидії наслідкам повені було виділено 2 мільярди 130 мільйонів злотих, з яких понад 640 мільйонів злотих було виплачено у вигляді допомоги нужденним.

У зв'язку з масштабами стихійного лиха уряд 16 вересня оголосив стан стихійного лиха в частині Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств на 30 днів, а згодом поширив його на інші території, в тому числі на Любуське воєводство.

Шторм "Борис" накрив Центральну Європу, зокрема Польщу, у вересні, забравши життя 27 людей та завдавши збитків на суму 2 мільярди євро.

У Польщі найбільше від стихії постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства. За офіційними даними, загинули 10 польських громадян, а тисячі людей були змушені покинути свої домівки.