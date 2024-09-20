У Польщі розширили зону стихійного лиха через масштабні повені

У Польщі через масштабні повені розширили зону стихійного лиха, додавши до неї Болеславський, Яворський, Легницький та Злоторийський повіти.

Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, якого цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Про розширення зони стихійного лиха Туск оголосив на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій у місті Нова-Соль.

"Існує рішення про включення Болеславського, Яворського, Легницького та Злоторийського повітів до переліку тих, на які поширюється режим стихійного лиха", – зазначив він.

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Очільник польського уряду також розповів, що отримав інформацію через особистий канал від мешканця житлового масиву Опатовіце у Вроцлаві.

"Там вода витікає з дренажних канав і накопичується на дорогах, через що масив відрізаний від світу. Я вже звернувся до заступника міністра Томчика з проханням, щоб солдати, які перебувають у цьому районі, негайно відреагували на ситуацію. Сподіваюся, вони швидко туди прибудуть. Дякую також за такі сигнали від громадян", – сказав Туск.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

Крім того, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський вважає, що обіцяної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо.