Польша просит у ЕС финпомощь в связи с сентябрьскими наводнениями

Польша обратилась к Европейской Комиссии с просьбой о финансовой помощи в связи с сентябрьским наводнением в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Общая сумма расходов и повреждений инфраструктуры, о которых сообщили воеводы и министерства, составляет более 13 миллиардов злотых (более 3 млрд евро).

Польша подала заявку на получение денег из Фонда солидарности Европейского Союза после сентябрьского наводнения в Нижнесилезском, Опольском, Силезском и Любушском воеводствах.

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"Общая сумма расходов и ущерба, нанесенного инфраструктуре, согласно сообщениям воеводств и министерств, составляет более 13 миллиардов злотых", – говорится в сообщении Министерства внутренних дел и администрации.

В МВД отметили, что заявка, направленная в Еврокомиссию, содержит информацию, среди прочего, об общем прямом ущербе, нанесенном стихией, и ее влияние на население, экономику и окружающую среду.

В министерстве добавили, что в заявке также учтены вопросы финансирования аварийно-спасательных служб МВД, то есть расходы на эвакуацию и размещение служб, оборудование и топливо, расходы на уборку и очистку затопленных территорий. Сюда также входят расходы на временное жилье для пострадавших семей и стоимость поврежденной электросети.

Заявление подписал министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк. Министерство внутренних дел и администрации отметило в коммюнике, что предложение было согласовано с уполномоченным правительства по вопросам восстановления территорий, пострадавших от наводнения, министром Марцином Кервинским.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы после разрушений, вызванных сентябрьским наводнением на юго-западе страны. Министерство внутренних дел и администрации (MIAA) сообщило в среду, что на различные формы противодействия последствиям наводнения было выделено 2 миллиарда 130 миллионов злотых, из которых более 640 миллионов злотых было выплачено в виде помощи нуждающимся.

В связи с масштабами стихийного бедствия правительство 16 сентября объявило состояние стихийного бедствия в части Нижнесилезского, Опольского и Силезского воеводств на 30 дней, а впоследствии распространило его на другие территории, в том числе на Любушское воеводство.

Шторм "Борис" накрыл Центральную Европу, в частности Польшу, в сентябре, унеся жизни 27 человек и нанеся ущерб на сумму 2 миллиарда евро.

В Польше больше всего от стихии пострадали Нижнесилезское и Опольское воеводства. По официальным данным, погибли 10 польских граждан, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.