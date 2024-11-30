В оточенні Трампа кажуть, що він хоче досягти припинення вогню в Газі до своєї інавгурації

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сенатор Грем сказав в інтерв’ю Axios.

Укладення угоди щодо Гази є одним з пріоритетів нинішнього президента Джо Байдена, але відсутність явного прогресу в останні тижні свідчить про те, що це питання може перейти на розгляд Трампа.

Ізраїльські посадовці вважають, що адміністрація Трампа може застосувати інший підхід до Гази, зокрема, щодо того, як виглядатиме "день після війни".

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Своєю чергою Грем, який часто спілкується з Трампом і консультує його з питань зовнішньої політики, особливо на Близькому Сході, сказав, що Трамп хоче укласти угоду про звільнення заручників і припинення війни якомога швидше, бажано до того, як він вступить на посаду.

"Трамп як ніколи рішуче налаштований звільнити заручників і підтримує припинення вогню, яке включає угоду про звільнення заручників. Він хоче, щоб це сталося зараз. Я хочу, щоб люди в Ізраїлі і в регіоні знали, що Трамп зосереджений на питанні заручників. Він хоче, щоб вбивства припинилися і бойові дії закінчилися", – зазначив сенатор.

Він висловив сподівання, що Трамп і адміністрація Байдена будуть працювати разом під час перехідного періоду, щоб звільнити заручників і домогтися припинення вогню.

За словами Грема, Трампу потрібна угода в Газі, перш ніж він зможе зосередитися на своїх ключових зовнішньополітичних цілях в регіоні, таких як нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією і створення регіонального альянсу проти Ірану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 26 листопада повідомив, що Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.

Після цього в команді Трампа заявили, що ця угода була досягнута завдяки перемозі кандидата-республіканця.